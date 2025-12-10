PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anwohnerin überrascht Zigarettenautomatenaufbrecher

Soest/Welver (ots)

Zwei versuchte Zigarettenautomatenaufbrüche beschäftigten die Polizei in Soest-Deiringsen und Welver.

In der Zeit zwischen dem 25. November und dem 9. Dezember versuchte ein oder mehrere bislang unbekannte Täter, einen Zigarettenautomaten an der Straße "der Mühlenweg" zu öffnen. Dazu wurde eine Säge genutzt, die am Tatort zurückgelassen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten der oder die Täter nicht an die Tabakwaren im Inneren des Automaten.

In der Nacht zu Mittwoch (10. Dezember) meldete eine Anwohnerin, dass zwei Männer sich an der Bahnhofstraße in Welver an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen. Die beiden bislang Unbekannten versuchten, das Gerät aufzuhebeln, was ihnen jedoch nicht gelang. Als sie die Zeugin sahen, flüchteten sie fußläufig - einer in die Erlenstraße, der andere in Richtung Markt.

Beide Männer waren nach Angaben der Zeugin dunkel gekleidet und hatten eine Kapuze auf dem Kopf. Einer war etwa 1,80 Meter groß, der andere ca. 1,70 Meter. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung im Umfeld des Tatorts verlief erfolglos.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede weitere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

