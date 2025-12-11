PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeilicher Schwerpunkteinsatz in Soest - Maßnahmen zur Kriminalitätsbekämpfung und Stärkung des Sicherheitsgefühls

Soest (ots)

Einsatzkräfte der Polizeiwache Soest hat gestern (10.12.25) am Bahnhofsvorplatz in Soest sowie in der Soester Innenstadt, einschließlich des Weihnachtsmarktes, einen Schwerpunkteinsatz zur Kriminalitätsbekämpfung und zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit durchgeführt.

Ziel war es, durch sichtbare Präsenz präventiv Straftaten zu verhindern und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

Ausschließlich uniformierte Einsatzkräfte führten im Bereich des Bahnhofs umfassende Kontrollen durch. Dabei wurden mehrere Personengruppen überprüft und auf das bestehende Alkoholverbot hingewiesen. Insgesamt kam es zu zahlreichen Gesprächen mit Passantinnen und Passanten sowie Reisenden.

Auf dem Soester Weihnachtsmarkt stellten die Einsatzkräfte zwei Frauen fest, die dort Zeitungen anboten, jedoch keine erforderliche Reisegewerbekarte vorweisen konnten. Gegen beide wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige gefertigt.

In der Fußgängerzone fiel den Beamtinnen und Beamten zudem ein Mann auf, der im Verdacht stand, Betäubungsmittel zu verkaufen. Zwar konnte keine konkrete Tathandlung beobachtet werden, jedoch führte der Mann mehrere Gespräche mit verschiedenen Personen. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurde eine geringe Menge Cannabis aufgefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen dauern an.

Der Soester Weihnachtsmarkt wurde im Verlauf des Einsatzes mehrfach bestreift. Die Einsatzkräfte suchten dabei auch intensiv das Gespräch mit Besucherinnen und Besuchern. Die Rückmeldungen aus der Bevölkerung fielen durchweg positiv aus. Viele nutzten die Gelegenheit, ihre Anliegen mitzuteilen oder Fragen an die Polizei zu richten. Die Beamtinnen und Beamten führten zahlreiche Gespräche und zeigten dabei starke Präsenz.

Die Polizei Soest wird auch weiterhin regelmäßig Schwerpunkteinsätze durchführen, um die Sicherheit im öffentlichen Raum nachhaltig zu stärken und konsequent gegen jegliche Formen der Kriminalität vorzugehen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

