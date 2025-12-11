PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnhaus

Soest (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am gestrigen Mittwoch in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 19:15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Papenweg ein. Die Unbekannten verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Ermittlungen wurden Schmuckstücke und Bargeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Diana Kettelhake
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

  • 11.12.2025 – 07:58

    POL-SO: Audi landet auf dem Dach - flüchtiger Fahrer festgenommen

    Lippstadt (ots) - Ein 26-jähriger Mann landete am Mittwochmorgen (10. Dezember) mit seinem Audi A5 in einem Wohngebiet in Lippstadt auf dem Dach. Dass er danach zu Fuß die Flucht ergriff, hatte ganz offensichtlich mehrere Gründe. Der Geseker fuhr gegen 9:50 Uhr auf der Straße "Weingarten" in Richtung Erwitter Straße. Auf Höhe einer dortigen Bäckerei kollidierte sein Fahrzeug mit einem am Fahrbahnrand geparkten Fiat ...

  • 10.12.2025 – 08:56

    POL-SO: 44-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt - Porsche fährt gegen Erdwall

    Möhnesee-Stockum (ots) - Am Dienstagabend, 9. Dezember, gegen 22:10 Uhr kam es auf dem Stockumer Damm in Höhe der Forststraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 44-jährige Frau aus Salzkotten war mit ihrem Porsche auf dem Stockumer Damm unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache über eine Verkehrsinsel fuhr und anschließend gegen einen Erdwall am Fahrbahnrand ...

