Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Wohnhaus

Soest (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am gestrigen Mittwoch in der Zeit zwischen 17:40 Uhr und 19:15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Papenweg ein. Die Unbekannten verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang zum Wohnhaus und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Ermittlungen wurden Schmuckstücke und Bargeld entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Rufnummer 02921-91000 zu kontaktieren oder die nächstgelegene Polizeidienststelle aufzusuchen.

