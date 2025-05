Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: BMW auf offener Straße zerkratzt

Höchst/Odw (ots)

Am Freitag (16.05.) kam es gegen 15 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Pestalozzistraße. Der schwarze BMW eines 31-jährigen Höchsters wurde vor der Tat an der Straße vor dem Anwesen mit der Hausnummer 14a abgestellt. Bei Ertönen seiner Alarmanlage schaute der Fahrzeughalter nach seinem BMW und konnte nur noch einen frischen Kratzer auf der Fahrertür erkennen. Der Sachschaden wird auf 2.000,- EUR beziffert. Aufgrund des Schadensbildes ist von einer vorsätzlichen Tat auszugehen. Die Polizei in Höchst erbittet Zeugenhinweise zu möglichen Verursachern unter der 06163 / 9410

