PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Unfall Führerschein sichergestellt - 80-Jähriger verursacht mehrere Unfälle - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Ein 80-jähriger Autofahrer fuhr am Donnerstagnachmittag (22.01.2026, gegen 14:15 Uhr) in der Schinkelstraße auf den Gehweg und kollidierte dort mit einem Begrenzungsposten. Anschließend setzte er seine Fahrt in die Horst-Schork-Straße fort, wo er gegen einen geparkten Pkw stieß. Beim Versuch zu wenden geriet er in den Gegenverkehr und wäre dabei beinahe mit mehreren Fahrzeugen kollidiert. In der Brunckstraße konnte der Mann schließlich von einer Polizeistreife angehalten werden. Die Beamten stellten bei der Kontrolle erhebliche körperliche Einschränkungen fest. Der 80-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Sein Führerschein sowie sein Pkw wurden sichergestellt. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 3.900 Euro beziffert. Die Polizei sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben könnten. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963- 24250 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Jan Liebel
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 12:44

    POL-PPRP: Versuchter Regenrinnendiebstahl - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Zwei Unbekannte versuchten am Donnerstagabend (22.01.2026, 20:15 Uhr), eine Regenrinne an der Fassade eines Wohnhauses in der Arndtstraße (nahe der Niedererstraße) zu entwenden. Ein Bewohner wurde durch laute Geräusche aufmerksam und zog den Rollladen hoch. Daraufhin ließen die beiden Tatverdächtigen von ihrem Vorhaben ab und flüchteten zu ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 16:36

    POL-PPRP: Kellereinbrüche im Stadtteil Süd

    Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Mittwoch (21.01.2026) auf Donnerstag (22.01.2026) kam es zwischen 21 Uhr und 5 Uhr zu mehreren Einbrüchen in Kellerabteile in zwei Mehrfamilienhäusern in der Georg-Herwegh-Straße. Unbekannte Täter verursachten dadurch einen Sachschaden von circa 5.000 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 16:35

    POL-PPRP: Einbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochabend (21.01.2026) gegen 21 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Halbergstraße, Ecke Mundenheimer Straße. Zwei unbekannte Männer brachen in das Mehrfamilienhaus ein und versuchten eine Wohnungstür aufzubrechen. Sie ließen jedoch nach wenigen Minuten davon ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Gestohlen wurde nichts. Der Sachschaden beläuft ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren