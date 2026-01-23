Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit 2,66 Promille hinterm Steuer

Apolda (ots)

Ein 39-Jähriger PKW-Fahrer ist gestern Abend gegen eine Laterne in der Hanfstraße in Apolda gefahren. Die Laterne fiel um und der Mann floh vom Unfallort. Beim Versuch zu wenden, fuhr er gegen ein parkendes Fahrzeug, rammte einen Stromverteilerkasten und eine Hausmauer. Anschließend flüchtete der Mann zu Fuß, konnte aber wenig später von der Polizei ergriffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Den betrunkenen Raser erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

