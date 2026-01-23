PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Buntmetalldiebstahl

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Donnerstagmorgen teilte ein Mittarbeiter einer Baustelle in der Coudraystraße in Weimar einen Einbruch in ein Gebäude mit. Bereits im Zeitraum vom Nachmittag des 16.01.2026 bis zum Morgen des 19.01.2026 haben unbekannte Täter diverse Schränke aufgebrochen und Buntmetall im Wert von über 3.000 Euro entwendet. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Die Polizei Weimar sucht nach möglichen Zeugen, welche den Diebstahl sowie Auffällige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben. Mit Hinweisen wenden sie sich bitte an die Weimarer Polizei unter Nennung des Aktenzeichens 0018763/2026, telefonisch unter 03641 882-0 oder per E-Mail an PI.Weimar@polizei.thueringen.de.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

