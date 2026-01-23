PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Automat entwendet

Jena (ots)

Donnerstagmittag teilte der Inhaber eines Automatenkiosks im Westen von Jena einen Diebstahl mit. Gegen 03:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten samt Inhalt. Die unbekannten Täter rissen den Automaten von der Wand und entfernten sich anschließend mit ihrer Beute im Wert von ca. 2.000 Euro in unbekannte Richtung. Weiterhin entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet. Die Polizei Jena sucht nach möglichen Zeugen, welche den Diebstahl sowie Auffällige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben. Mit Hinweisen wenden sie sich bitte an die Jenaer Polizei unter Nennung des Aktenzeichens 0018882/2026, telefonisch unter 03641 81-0 oder per E-Mail an id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

