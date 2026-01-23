LPI-J: Aufmerksame Bürgerin rettet Rentner
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Am Donnerstagmorgen meldete sich eine besorgte Bürgerin bei der PI Weimar. Sie hat im Bereich Kromsdorf einen älteren Mann festgestellt, welcher einen verwirrten Eindruck machte. Noch vor Eintreffen der Beamten stellte sich heraus, dass der Mann dem ebenfalls hinzugerufenen Rettungsdienst als auch den Beamten bereits bekannt war. Bevor der Mann wohlbehalten im Altenheim abgegeben werden konnte, wurde er vom Rettungsdienst aufgrund einer leichten Unterkühlung behandelt.
