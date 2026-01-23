PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: 26-Jähriger bei Kollision Verletzt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es im Norden von Weimar zu einer Kollision zwischen zwei PKW. Ein 78-Jähriger Fahrzeugführer befuhr die Straße am Alten Speicher und wollte nach links in die Rießnerstraße abbiegen. Ein 26-Jähriger Fahrzeugführer befuhr zeitgleich die Rießnerstraße in Richtung Buttelstedter Straße und wollte nach links abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen übersah der Wartepflichtige 78-Jährige beim Abbiegevorgang das Fahrzeug des 26-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde der 26-Jährige Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein noch nicht genau definierbarer Sachschaden. Der genaue Unfallhergang wird im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens geklärt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

