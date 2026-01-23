LPI-J: Konflikt mit Radfahrer
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Ein 20-Jähriger Fahrzeugführ fuhr am Donnerstagnachmittag in eine Einbahnstraße in Eisenberg. Aus bisher ungeklärten Umständen kollidierte er mit einem 38-Jährigen Radfahrer. Dieser fuhr entgegengesetzt und verbotswidrig der Einbahnstraße entlang. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, doch der Radfahrer zeigte sich uneinsichtig und wenig kooperativ. Deswegen wurde die Polizei verständigt, um den Sachverhalt neutral zu bewerten. Die Beamten gewährleisteten den Austausch der Personalien und vermittelten zwischen den beiden Personen.
