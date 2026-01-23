LPI-J: Verdächtige Jugendliche
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Eisenberg: Ein 55-Jähriger meldete am späten Donnerstagabend zwei dunkel gekleidete Jugendliche, welche sich an einem Auto zu schaffen machen sollten. Der Mann rief nach den Personen, woraufhin diese die Flucht ergriffen. Hinzugezogene Polizeibeamte überprüften den Nahbereich und das betroffene Fahrzeug. An diesem konnte im Beisein der Fahrzeughalterin kein Schaden festgestellt werden. Was die Jugendlichen vor hatten blieb unklar. Doch womöglich hat der 55-Jährige schlimmeres verhindert.
