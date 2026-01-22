LPI-J: Drogen beschlagnahmt

Weimar/ Weimarer Land (ots) - Ein 62-Jähriger meldete am Mittwochnachmittag einen Kellereinbruch in Kranichfeld. Unbekannte hatten sich gewaltsam zu dem Keller eines Einfamilienhauses Zutritt verschafft und nach möglicher Beute gesucht. Doch die Täter wurden nicht fündig. Sie gelangten nicht in das Wohnhaus selbst, da eine abgeschlossene Kellertür dies verhinderte. Es entstand Sachschaden an einem Fenster. Die Polizei Weimar hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen ...

