Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen beschlagnahmt

Apolda (ots)

Im Rahmen einer Personenkontrolle beschlagnahmten gestern Polizeibeamte der PI Apolda eine Cliptüte mit Crystal. Ein polizeibekannter 48-jähriger Mann trug die Drogen bei sich in der Jackentasche. Der Mann versuchte zu fliehen, konnte aber festgehalten werden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den 48-jährigen Besitzer eine Anzeige erstattet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

