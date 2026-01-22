LPI-J: Drogen beschlagnahmt
Apolda (ots)
Im Rahmen einer Personenkontrolle beschlagnahmten gestern Polizeibeamte der PI Apolda eine Cliptüte mit Crystal. Ein polizeibekannter 48-jähriger Mann trug die Drogen bei sich in der Jackentasche. Der Mann versuchte zu fliehen, konnte aber festgehalten werden. Die Drogen wurden beschlagnahmt und gegen den 48-jährigen Besitzer eine Anzeige erstattet.
