PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nächtliche Plakataktion

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Aufmerksame Zeugen beobachteten am späten Mittwochabend zwei männliche Personen, welche Plakate an einer Ladesäule nördlich von Weimar anbrachten. Alarmierte Polizeibeamte kamen zum Ereignisort. Mehrere Zeugen hatten die beiden Jugendlichen gestellt. Diese hatten mit Tapetenkleister Plakate mit Solidaritätsbekundungen für einen Fußballverein angebracht. Die Plakate konnten ohne Schaden entfernt werden. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 09:00

    LPI-J: Hoher Sachschaden nach Kollision mit Lkw

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Am frühen Mittwochnachmittag fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Mitsubishi die B85 hinter einem Lkw in Richtung Weimar. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Daasdorf und Großobringen wollte der Mann den Lkw überholen. Nach ersten Erkenntnissen scherte der Fahrer während des Überholvorgangs zu früh wieder ein und kollidierte dabei mit dem Lkw. Durch den Aufprall wurde der Lkw so beschädigt, ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:00

    LPI-J: Legaler Konsum und trotzdem verboten

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Mittwochnachmittag führten die Kollegen der PI Saale-Holzland in St. Gangloff eine Verkehrskontrolle mit einem 23-Jährigen Fahrzeugführer durch. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest schlug positiv auf Cannabis an. Im Anschluss wurde der berauschte Fahrzeugführer zur Durchführung einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Ihn erwartet ein ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:00

    LPI-J: Ältere Dame erhält Hilfe

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - In den frühen Morgenstunden des Donnerstags meldeten Anwohner der Ortslage Crossen an der Elster eine um Hilfe schreiende Person. Die hinzugerufenen Beamten der PI Saale-Holzland stellten vor Ort eine 81- Jährige Dame fest, welche medizinische Betreuung benötigte. Ihr Ehemann rief aus diesem Grund aus dem Fenster nach Hilfe. Durch das schnelle reagieren der aufmerksamen Nachbarn, konnte die Dame einer medizinischen Versorgung zugeführt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren