LPI-J: Nächtliche Plakataktion
Weimar/ Weimarer Land (ots)
Aufmerksame Zeugen beobachteten am späten Mittwochabend zwei männliche Personen, welche Plakate an einer Ladesäule nördlich von Weimar anbrachten. Alarmierte Polizeibeamte kamen zum Ereignisort. Mehrere Zeugen hatten die beiden Jugendlichen gestellt. Diese hatten mit Tapetenkleister Plakate mit Solidaritätsbekundungen für einen Fußballverein angebracht. Die Plakate konnten ohne Schaden entfernt werden. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.
