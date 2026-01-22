Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hoher Sachschaden nach Kollision mit Lkw

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Am frühen Mittwochnachmittag fuhr ein 52-Jähriger mit seinem Mitsubishi die B85 hinter einem Lkw in Richtung Weimar. Auf dem Streckenabschnitt zwischen Daasdorf und Großobringen wollte der Mann den Lkw überholen. Nach ersten Erkenntnissen scherte der Fahrer während des Überholvorgangs zu früh wieder ein und kollidierte dabei mit dem Lkw. Durch den Aufprall wurde der Lkw so beschädigt, dass eine größere Menge Öl auslief. Das Öl musste durch die Feuerwehr und den Baulastträger zunächst gebunden werden. Die Strecke musste im Zuge der Kollision und der Aufräumarbeiten, für knapp zwei Stunden voll gesperrt werden. Trotz der massiven Beschädigungen wurde niemand verletzt. Der Gesamtschaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

