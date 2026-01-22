LPI-J: Ältere Dame erhält Hilfe
Saale-Holzland-Kreis (ots)
In den frühen Morgenstunden des Donnerstags meldeten Anwohner der Ortslage Crossen an der Elster eine um Hilfe schreiende Person. Die hinzugerufenen Beamten der PI Saale-Holzland stellten vor Ort eine 81- Jährige Dame fest, welche medizinische Betreuung benötigte. Ihr Ehemann rief aus diesem Grund aus dem Fenster nach Hilfe. Durch das schnelle reagieren der aufmerksamen Nachbarn, konnte die Dame einer medizinischen Versorgung zugeführt werden.
