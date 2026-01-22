PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ältere Dame erhält Hilfe

Saale-Holzland-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags meldeten Anwohner der Ortslage Crossen an der Elster eine um Hilfe schreiende Person. Die hinzugerufenen Beamten der PI Saale-Holzland stellten vor Ort eine 81- Jährige Dame fest, welche medizinische Betreuung benötigte. Ihr Ehemann rief aus diesem Grund aus dem Fenster nach Hilfe. Durch das schnelle reagieren der aufmerksamen Nachbarn, konnte die Dame einer medizinischen Versorgung zugeführt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 09:00

    LPI-J: Politische Schmiererei

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Mittwochnachmittag wurden der Polizei mehrere Schmierereien an einem Fahrstuhl des Bahnhofes in Kahla gemeldet. Es handelte sich um mehrere Graffitis, die mit roter Farbe gesprüht wurden. Die Schriftzüge richteten sich offensichtlich gegen einen Fußballverein und enthielten auch verfassungsfeindliche Rhetorik. Die Deutsche Bahn wurde umgehend mit der Entfernung der Schriftzüge beauftragt. Hinweise zu den möglichen Tätern gibt es aktuell ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:00

    LPI-J: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort?

    Jena (ots) - Am Mittwochabend kam es auf der B7 Jena Richtung Wogau zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Fuchs. Demnach wechselte ein Fuchs in einer 80er Zone die Fahrbahnseite. Der herannahende PKW konnte nicht mehr ausweichen und es kam zum Zusammenstoß. Die eintreffenden Beamten konnten den wahrscheinlich verletzten Fuchs nicht mehr feststellen. Der Jagtpächter wurde über den flüchtigen Fuchs informiert. ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 09:00

    LPI-J: Diebischer Pöbler

    Jena (ots) - Am Mittwochabend meldeten Passanten in Wenigenjena eine verhaltensauffällige Person, welche sämtliche Personen anpöbelte. Unteranderem habe die Person geäußert ein Messer bei sich zu führen. Die hinzugerufenen Beamten des ID Jena konnten einen alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden 38-Jährigen antreffen. Bei der Durchsuchung der Person konnte zwar kein Messer aufgefunden werden, jedoch war er im Besitz eines fremden Portemonnaies. Dieses wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren