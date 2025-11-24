PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1106) Versammlungsgeschehen in Nürnberg am 25.11.2025 - Verkehrslagemeldung

Nürnberg (ots)

Am Dienstag (25.11.2025) findet in der Nürnberger Innenstadt eine Versammlung mit Aufzug statt. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Behinderungen einstellen.

Im Rahmen der Versammlung "Tag gegen Gewalt gegen Frauen" ist ein Aufzug geplant, der in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:30 Uhr auf folgender Wegstrecke durchgeführt werden soll:

Königstraße (vor der Lorenzkirche) - Ecke Bahnhofsplatz - Frauentorgraben - Am Plärrer - Ludwigstor - Ludwigsstraße - Jakobsplatz - Ludwigsplatz (Ehekarussel) - Hefnersplatz - Karolinenstraße - Königstraße (vor der Lorenzkirche).

Der Versammlungszug wird zeitweise Verkehrssperren erforderlich machen. Insbesondere für den Fahrzeugverkehr kann es zu entsprechenden Behinderungen kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und den Bereich der Aufzugsstrecke in den Abendstunden nach Möglichkeit zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 12:01

    POL-MFR: (1105) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Drei Personen leicht verletzt

    Fürth (ots) - Am Samstag (22.11.2025) ereignete sich im Fürther Stadtteil Dambach ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Dabei kollidierten zwei Pkw, wodurch drei Personen verletzt wurden. Gegen 16:10 Uhr fuhr ein 33-Jähriger (deutsch) zusammen mit seiner 31-jährigen, schwangeren Frau (sri-lankisch) und dem 3-jährigen Kind in einem Mercedes die Parkstraße in ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:50

    POL-MFR: (1104) Einbruch in Bar - Zeugenaufruf

    Oberasbach (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden (23.11.2025) brach ein Unbekannter in eine Bar in Oberasbach ein. Die Polizeiinspektion Stein bittet um Zeugenhinweise. Gegen 05:15 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter über ein Fenster Zugang zur Bar in der Rothenburger Straße. Im Inneren brach er einen Geldspielautomaten auf und entwendete das Bargeld aus der Geldkassette des Automaten. Die Höhe des ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:44

    POL-MFR: (1103) Straßenräuber flüchten unerkannt - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (22.11.2025) beraubten zwei Unbekannte einen 56-Jährigen in Gostenhof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 20:00 Uhr war der 56-jährige Mann alleine zu Fuß in der Fürther Straße zwischen Zick- und Willstraße unterwegs. Zwei Unbekannte stießen ihn ohne Vorwarnung von hinten zu Boden und raubten seine Geldbörse. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren