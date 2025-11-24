Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1104) Einbruch in Bar - Zeugenaufruf

Oberasbach (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (23.11.2025) brach ein Unbekannter in eine Bar in Oberasbach ein. Die Polizeiinspektion Stein bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 05:15 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter über ein Fenster Zugang zur Bar in der Rothenburger Straße. Im Inneren brach er einen Geldspielautomaten auf und entwendete das Bargeld aus der Geldkassette des Automaten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden von der Polizeiinspektion Stein übernommen. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 967824-0 bei der Polizeiinspektion Stein zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

