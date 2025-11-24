PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1103) Straßenräuber flüchten unerkannt - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Am Samstagabend (22.11.2025) beraubten zwei Unbekannte einen 56-Jährigen in Gostenhof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 20:00 Uhr war der 56-jährige Mann alleine zu Fuß in der Fürther Straße zwischen Zick- und Willstraße unterwegs. Zwei Unbekannte stießen ihn ohne Vorwarnung von hinten zu Boden und raubten seine Geldbörse. Die Täter flüchteten im Anschluss.

Da der Angriff unvermittelt und von hinten erfolgte, war es dem 56-Jährigen nicht möglich die Unbekannten zu beschreiben und die Fluchtrichtung zu nennen. Er erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Angaben zur Tat oder den unbekannten Tätern machen können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

