Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1102) Überfall an Gegenwehr gescheitert - Zeugen gesucht

Nürnberg (ots)

Mehrere bislang unbekannte Personen gingen am Samstagabend (22.11.2025) auf einen 21-jährigen Mann am Anton-Müller-Platz los, offenbar um diesen auszurauben. Der Mann setzte sich erfolgreich zur Wehr. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Der 21-Jährige (deutsch) hielt sich gegen 19:50 Uhr am Anton-Müller-Platz auf, als er unvermittelt von zwei Personen aus einer fünfköpfigen Personengruppe heraus angegriffen wurde. Die beiden Männer seien nach einem kurzen Gespräch mit Fäusten auf ihn losgegangen und hätten hierbei versucht, ihm seine Umhängetasche zu entreißen. Nur mit erheblicher Gegenwehr ist es dem 21-Jährigen gelungen, seine Tasche an sich zu behalten und in ein nahegelegenes Restaurant zu fliehen. Von hier setzte er einen Notruf ab.

Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost blieben erfolglos. Der Mann erlitt bei dem Übergriff diverse Gesichtsverletzungen.

Die beiden Täter waren nach Angaben des Geschädigten etwa 18 Jahre alt und etwa 1,75m groß.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Die Beamten bitten Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Marc Siegl

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

