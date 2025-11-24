PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1105) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Drei Personen leicht verletzt

Fürth (ots)

Am Samstag (22.11.2025) ereignete sich im Fürther Stadtteil Dambach ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Dabei kollidierten zwei Pkw, wodurch drei Personen verletzt wurden.

Gegen 16:10 Uhr fuhr ein 33-Jähriger (deutsch) zusammen mit seiner 31-jährigen, schwangeren Frau (sri-lankisch) und dem 3-jährigen Kind in einem Mercedes die Parkstraße in Fahrtrichtung Fuchsstraße entlang. Im Kurvenbereich kam ein entgegenkommender 49-jähriger Mercedesfahrer (deutsch) auf die Gegenspur und stieß frontal mit dem Fahrzeug des 33-Jährigen zusammen. Alle drei Insassen des Mercedes wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Pkw blieb augenscheinlich unverletzt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Fürth stellten bei dem 49-Jährigen eine starke Alkoholisierung von über 2 Promille fest. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt, und ein Arzt führte eine Blutentnahme durch. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Fahrbahn entfernt werden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei rund 15.000 Euro.

Gegen den 49-Jährigen leiteten die Beamten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

Erstellt durch: Michael Sebald / mc

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelfranken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelfranken
Alle Meldungen Alle
  • 24.11.2025 – 11:50

    POL-MFR: (1104) Einbruch in Bar - Zeugenaufruf

    Oberasbach (ots) - In den frühen Sonntagmorgenstunden (23.11.2025) brach ein Unbekannter in eine Bar in Oberasbach ein. Die Polizeiinspektion Stein bittet um Zeugenhinweise. Gegen 05:15 Uhr verschaffte sich der unbekannte Täter über ein Fenster Zugang zur Bar in der Rothenburger Straße. Im Inneren brach er einen Geldspielautomaten auf und entwendete das Bargeld aus der Geldkassette des Automaten. Die Höhe des ...

    mehr
  • 24.11.2025 – 11:44

    POL-MFR: (1103) Straßenräuber flüchten unerkannt - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Am Samstagabend (22.11.2025) beraubten zwei Unbekannte einen 56-Jährigen in Gostenhof. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Gegen 20:00 Uhr war der 56-jährige Mann alleine zu Fuß in der Fürther Straße zwischen Zick- und Willstraße unterwegs. Zwei Unbekannte stießen ihn ohne Vorwarnung von hinten zu Boden und raubten seine Geldbörse. Die ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 10:48

    POL-MFR: (1102) Überfall an Gegenwehr gescheitert - Zeugen gesucht

    Nürnberg (ots) - Mehrere bislang unbekannte Personen gingen am Samstagabend (22.11.2025) auf einen 21-jährigen Mann am Anton-Müller-Platz los, offenbar um diesen auszurauben. Der Mann setzte sich erfolgreich zur Wehr. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen. Der 21-Jährige (deutsch) hielt sich gegen 19:50 Uhr am Anton-Müller-Platz auf, als er unvermittelt von zwei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren