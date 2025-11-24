Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1105) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Drei Personen leicht verletzt

Fürth (ots)

Am Samstag (22.11.2025) ereignete sich im Fürther Stadtteil Dambach ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss. Dabei kollidierten zwei Pkw, wodurch drei Personen verletzt wurden.

Gegen 16:10 Uhr fuhr ein 33-Jähriger (deutsch) zusammen mit seiner 31-jährigen, schwangeren Frau (sri-lankisch) und dem 3-jährigen Kind in einem Mercedes die Parkstraße in Fahrtrichtung Fuchsstraße entlang. Im Kurvenbereich kam ein entgegenkommender 49-jähriger Mercedesfahrer (deutsch) auf die Gegenspur und stieß frontal mit dem Fahrzeug des 33-Jährigen zusammen. Alle drei Insassen des Mercedes wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des anderen Pkw blieb augenscheinlich unverletzt.

Die Beamten der Polizeiinspektion Fürth stellten bei dem 49-Jährigen eine starke Alkoholisierung von über 2 Promille fest. Der Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt, und ein Arzt führte eine Blutentnahme durch. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen von der Fahrbahn entfernt werden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei rund 15.000 Euro.

Gegen den 49-Jährigen leiteten die Beamten unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.

