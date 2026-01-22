PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Diebischer Pöbler

Jena (ots)

Am Mittwochabend meldeten Passanten in Wenigenjena eine verhaltensauffällige Person, welche sämtliche Personen anpöbelte. Unteranderem habe die Person geäußert ein Messer bei sich zu führen. Die hinzugerufenen Beamten des ID Jena konnten einen alkoholisierten und unter Drogeneinfluss stehenden 38-Jährigen antreffen. Bei der Durchsuchung der Person konnte zwar kein Messer aufgefunden werden, jedoch war er im Besitz eines fremden Portemonnaies. Dieses wurde sichergestellt und wird dem Besitzer zurückgebracht. Nachdem der Pöbler sich beruhigt hatte, konnte er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

