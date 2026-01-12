Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: 14-Jährige aus Marburg aufgefunden
Gießen (ots)
Marburg: Die 14-jährige Vermisste aus Marburg, Meldung vom 12.01.2026, 11.13 Uhr, konnte in Frankfurt aufgefunden werden.
L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
