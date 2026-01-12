Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: 14-Jährige aus Marburg aufgefunden

Gießen (ots)

Marburg: Die 14-jährige Vermisste aus Marburg, Meldung vom 12.01.2026, 11.13 Uhr, konnte in Frankfurt aufgefunden werden.

Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell