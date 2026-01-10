Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses in Ehringshausen

Gießen (ots)

Am Samstag, 10.01.2026 kam es gegen 06:19 Uhr aus bislang unbekannten Gründen zu einem Brandgeschehen in einem Einfamilienhaus in Ehringshausen. Die 7 Bewohner des Objektes konnten selbstständig das Haus verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Der Dachstuhl sowie Teile des ersten OG brannten vollständig aus. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von ca. 350.000 EUR.

