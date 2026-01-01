Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Brand eines Mehrfamilienhauses in Bad Endbach

Gießen (ots)

Am Donnerstag, 01.01.2026 kam es gegen 06.20 Uhr aus bislang unbekannten Umständen zu einem Brandgeschehen in einem Mehrfamilienhaus in Bad Endbach. Die Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Zwei Personen erlitten dabei ein leichte Rauchgasintoxikation. Ein 26-Jähriger Bewohner kehrte nach dem Verlassen in das Haus zurück und zog sich dabei schwere Verletzungen an den Händen zu. Nach ersten Ermittlungen ging der 26-Jährige davon aus, dass sich noch Personen im Haus befänden. Dem war aber glücklicherweise nicht so. Der Dachstuhl des Gebäudes brannte vollständig aus, so dass das Gebäude derzeit nicht bewohnbar ist. Die drei Verletzten konnten vor Ort behandelt werden. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 350.000 Euro.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell