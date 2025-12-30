PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Fußgänger in Kirchhain tödlich verletzt

Gießen (ots)

Am Dienstag, 30.12.2025 wurde ein 66-jähriger Fußgänger gegen 16:50 Uhr in Kirchhain in der Borngasse von einem Pkw erfasst. Der 66-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen verstarb. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Marburg wurde zur Klärung des Unfallherganges ein Gutachter beauftragt.

Eventuelle Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Stadtallendorf (06428-93050) zu melden.

   M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

