POL-GI: Landkreis Wetterau: Vermisster 80-Jähriger aus Altenstadt wieder da.

Gießen (ots)

Der seit Samstag, 27.Dezember 2025, gg. 16.00 Uhr, aus einem Pflegeheim in Altenstadt vermisste 80-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto des ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen.

