POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste Mädchen aus Ranstadt wieder da

Gießen (ots)

Ranstadt: Die vermissten 14- und 16-jährigen Jugendlichen (Meldung vom 26.12.2025, 14.14 Uhr) sind aus eigenem Antrieb zur Polizei gekommen. Die Suche kann eingestellt werden.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

