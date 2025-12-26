Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste Mädchen aus Ranstadt wieder da
Gießen (ots)
Ranstadt: Die vermissten 14- und 16-jährigen Jugendlichen (Meldung vom 26.12.2025, 14.14 Uhr) sind aus eigenem Antrieb zur Polizei gekommen. Die Suche kann eingestellt werden.
L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
