Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einsatz im Stadtfeld

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Eine Frau, die sich mutmaßlich in einem geistigen Ausnahmezustand befand, löste heute (17.07.2025) einen Einsatz im Ortsteil Stadtfeld aus.

Gegen 12:40 Uhr erreichte die Polizei eine Meldung, wonach die Frau sich in einer Wohnung eingeschlossen haben soll. Ersten Erkenntnissen zufolge sollte dabei auch ein Messer eine Rolle gespielt haben.

Mehrere Streifenwagen eilten daraufhin umgehend zum Einsatzort und umstellten das Haus, in dem sich die Frau befand. Im weiteren Verlauf gelang es den Kräften, telefonischen Kontakt zu der Dame herzustellen und sie zum Verlassen der Wohnung zu bewegen. Sie wurde widerstandslos in Gewahrsam genommen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Gefährdung unbeteiligter Dritter bestand nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell