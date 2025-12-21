Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Gießen: Vermisster 13-Jähriger ist wieder da.

Gießen (ots)

Gießen: Der seit Sonntagmorgen, 21.12.2025, vermisste 13-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto des ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen.

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell