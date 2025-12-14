PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: Vermisste 16-Jährige ist wieder da.

Gießen (ots)

Biebertal: Die seit Mittwoch, 10.12.2025 vermisste 16-Jährige aus Biebertal ist wieder zurück. Die Suche kann eingestellt werden. Es geht ihr gut. Sie hat sich selbständig bei der Polizei gemeldet.

Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals vermissten Person aus sämtlichen Onlineportalen zu entfernen.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 04.12.2025 – 04:18

    POL-GI: Gießen: Brand in Seniorenwohnheim

    Gießen (ots) - Gießen: Am Donnerstag, 04.12.2025, gg. 01:30 Uhr, kam es zu einem Zimmerbrand in einem Seniorenwohnheim im Tannenweg in Gießen. Der Zimmerbewohner wurde hierbei tödlich verletzt. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Sieben weitere Personen wurden verletzt und in Krankenhäuser verbracht. 17 Personen wurden in sichere Bereiche evakuiert. Die ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 00:18

    POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste Jugendliche aufgegriffen

    Gießen (ots) - Marburg/Gießen: Die 15 bzw. 16 Jahre alten Vermissten aus dem Bereich Marburg (Meldung vom 01.12.2025, 13.38 Uhr) konnten in Gießen angetroffen werden. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen. L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren