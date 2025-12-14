Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: Vermisste 16-Jährige ist wieder da.

Gießen (ots)

Biebertal: Die seit Mittwoch, 10.12.2025 vermisste 16-Jährige aus Biebertal ist wieder zurück. Die Suche kann eingestellt werden. Es geht ihr gut. Sie hat sich selbständig bei der Polizei gemeldet.

Die Redaktionen werden gebeten das Lichtbild der ehemals vermissten Person aus sämtlichen Onlineportalen zu entfernen.

T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell