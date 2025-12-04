PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Gießen: Brand in Seniorenwohnheim

Gießen (ots)

Gießen: Am Donnerstag, 04.12.2025, gg. 01:30 Uhr, kam es zu einem Zimmerbrand in einem Seniorenwohnheim im Tannenweg in Gießen. Der Zimmerbewohner wurde hierbei tödlich verletzt. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Sieben weitere Personen wurden verletzt und in Krankenhäuser verbracht. 17 Personen wurden in sichere Bereiche evakuiert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500.000.- EUR

   T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 00:18

    POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste Jugendliche aufgegriffen

    Gießen (ots) - Marburg/Gießen: Die 15 bzw. 16 Jahre alten Vermissten aus dem Bereich Marburg (Meldung vom 01.12.2025, 13.38 Uhr) konnten in Gießen angetroffen werden. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen. L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 ...

    mehr
  • 16.11.2025 – 09:12

    POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 253 bei Eschenburg

    Gießen (ots) - Eschenburg: Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 253 zwischen den Ortschaften Simmersbach und Eibelshausen. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer erlag seinen schweren Verletzungen, die er bei dem Unfall erlitten hatte. Der 20-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem Seat Ibiza am Sonntag, 16.11.2025, gegen 05:45 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren