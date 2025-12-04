Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Gießen: Brand in Seniorenwohnheim
Gießen (ots)
Gießen: Am Donnerstag, 04.12.2025, gg. 01:30 Uhr, kam es zu einem Zimmerbrand in einem Seniorenwohnheim im Tannenweg in Gießen. Der Zimmerbewohner wurde hierbei tödlich verletzt. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Sieben weitere Personen wurden verletzt und in Krankenhäuser verbracht. 17 Personen wurden in sichere Bereiche evakuiert. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 500.000.- EUR
T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)
