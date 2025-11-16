Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B 253 bei Eschenburg

Gießen (ots)

Eschenburg: Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 253 zwischen den Ortschaften Simmersbach und Eibelshausen. Ein 20-jähriger Fahrzeugführer erlag seinen schweren Verletzungen, die er bei dem Unfall erlitten hatte. Der 20-jährige Fahrzeugführer befuhr mit seinem Seat Ibiza am Sonntag, 16.11.2025, gegen 05:45 Uhr die Bundesstraße 253 aus Richtung Simmersbach kommend in Richtung Eibelshausen. Aus bislang unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich im Anschluss. Bei dem Verkehrsunfall wurde der Fahrzeugführer tödlich verletzt. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei waren im Einsatz. Die Bundesstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.

Evtl. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dillenburg (Tel.: 02771-9070) zu melden.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell