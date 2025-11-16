Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses mit hohem Sachschaden in Leun.

Gießen (ots)

Leun: Am Samstag, 15.11.2025, gg. 19:50 Uhr, wurde der Brand eines Einfamilienhauses in Leun gemeldet. Nach jetzigem Erkenntnisstand brach das Feuer im Keller aus. Trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehren aus Leun und Braunfels breitete sich das Feuer über alle Etagen aus. Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt. Laut ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 500.000.- EUR. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell