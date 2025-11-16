PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Brand eines Einfamilienhauses mit hohem Sachschaden in Leun.

Gießen (ots)

Leun: Am Samstag, 15.11.2025, gg. 19:50 Uhr, wurde der Brand eines Einfamilienhauses in Leun gemeldet. Nach jetzigem Erkenntnisstand brach das Feuer im Keller aus. Trotz sofortigem Einsatz der Feuerwehren aus Leun und Braunfels breitete sich das Feuer über alle Etagen aus. Die Hausbewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten und blieben unverletzt. Laut ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von ca. 500.000.- EUR. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

   T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren