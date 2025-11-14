PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GI: Landkreis Gießen: 88-Jähriger Ivan B. aus Gießen vermisst

Gießen (ots)

Seit Freitag, 14. November 2025 gg. 08.00 Uhr wird der 88-jährige Ivan B. aus Gießen von seiner Wohnanschrift in Gießen vermisst. Ivan B. ist ca. 170 cm groß, schlank und hat graue, kurze Haare. Bekleidet ist er mit einer braun/beige karierten Jacke, einem dunkelblauen Strickpullover, einer dunkelblaue Jogginghose mit roten Pfeilen an der Seiten sowie dunkelblauen Hausschuhen. Ivan B. könnte möglicherweise nicht orientiert sein und benötigt eventuell ärztliche Hilfe.

Wer hat Ivan B. gesehen und kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen ?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Tel.: 0641/7006-3755 oder an jede andere Polizeidienststelle.

   C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

