Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 13-Jährige Vermisste aus Ehringshausen wohlbehalten angetroffen
Gießen (ots)
Die seit Samstag, 28.11.2025 gg. 09.35 Uhr vermisste 13-Jährige konnte durch eine Polizeistreife wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus ihren Onlineportalen zu löschen.
