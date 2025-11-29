Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: 13-Jährige Vermisste aus Ehringshausen wohlbehalten angetroffen

Gießen (ots)

Die seit Samstag, 28.11.2025 gg. 09.35 Uhr vermisste 13-Jährige konnte durch eine Polizeistreife wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus ihren Onlineportalen zu löschen.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

