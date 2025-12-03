Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste Jugendliche aufgegriffen

Gießen (ots)

Marburg/Gießen: Die 15 bzw. 16 Jahre alten Vermissten aus dem Bereich Marburg (Meldung vom 01.12.2025, 13.38 Uhr) konnten in Gießen angetroffen werden.

Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell