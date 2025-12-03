Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste Jugendliche aufgegriffen
Gießen (ots)
Marburg/Gießen: Die 15 bzw. 16 Jahre alten Vermissten aus dem Bereich Marburg (Meldung vom 01.12.2025, 13.38 Uhr) konnten in Gießen angetroffen werden.
Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen.
L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst
