Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Falschmeldung über einen Polizeieinsatz in Büdingen durch Bildmanipulation

Gießen (ots)

Am Donnerstag, 04.12 2025 gg. 21.10 Uhr wurde dem Führungs- und Lagedienst des Polizeipräsidiums Mittelhessen über die Pst. Büdingen mitgeteilt, dass in den sozialen Netzwerken Bilder zweier Polizeieinsätze in der Nähe des dortigen Weihnachtsmarktes kursieren. Auf einem Bild sind Einsatzkräfte zu sehen, welche zwei auf dem Boden liegende Personen festnehmen. Auf dem zweiten Bild stellt sich eine Demonstrationslage dar, in welcher die Polizeikräfte teilweise einen Bereich mit einer Polizeikette absperren. Bei der Örtlichkeit handelte es sich auf beiden Bildern um einen Kreuzungsbereich in der Innenstadt von Büdingen. Bei den gezeigten Bilder handelt es sich um Falschmeldung. Solche Polizeieinsätze haben nicht statt gefunden. Die gezeigten Personen und Einsatzkräfte wurden durch eine Bildmanipulation dem Kreuzungsbereich hinzugefügt. Durch eine Verbreitung solcher Bilder sollen Ängste in der Bevölkerung geschürt werden. Bei Erhalt dieser Bilder bittet die Polizei darum, diese Bilder nicht weiter zu verbreiten. Hinweise bitte an die Pst. Büdingen unter der Tel.: 06042/96480 oder an jede andere Polizeidienststelle.

   C. Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
  • 04.12.2025 – 04:18

    POL-GI: Gießen: Brand in Seniorenwohnheim

    Gießen (ots) - Gießen: Am Donnerstag, 04.12.2025, gg. 01:30 Uhr, kam es zu einem Zimmerbrand in einem Seniorenwohnheim im Tannenweg in Gießen. Der Zimmerbewohner wurde hierbei tödlich verletzt. Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Sieben weitere Personen wurden verletzt und in Krankenhäuser verbracht. 17 Personen wurden in sichere Bereiche evakuiert. Die ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 00:18

    POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste Jugendliche aufgegriffen

    Gießen (ots) - Marburg/Gießen: Die 15 bzw. 16 Jahre alten Vermissten aus dem Bereich Marburg (Meldung vom 01.12.2025, 13.38 Uhr) konnten in Gießen angetroffen werden. Die Redaktionen werden gebeten personenbezogene Daten zu löschen. L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 ...

    mehr
