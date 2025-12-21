PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: LK Gießen: Suche nach Vermisstem 13-Jährigen

Gießen (ots)

Gießen: Seit Sonntag, 21.12.2025, gg. 09:45 Uhr wird der 13-jährige Ilias-Ali OUDDOU aus Gießen von seiner Wohnanschrift vermisst. Ilias-Ali kann sich vermutlich nicht alleine orientieren und benötigt daher Hilfe. Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden: ca. 140cm groß, schwarze Haare, schlank. Er ist wie folgt bekleidet: schwarze Winterjacke, ein weißes Fußballtrikot (Verein unbekannt), darüber ein schwarz-weiß kariertes Hemd, zur Hose können keine Angaben gemacht werden. Als Schuhe werden schwarze Skechers getragen. Wer hat den Vermissten nach seinem Verschwinden gesehen? Wer kann Angaben zu seinem aktuellen Aufenthalt machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord (Tel. 0641/7006-3755) oder jede andere Polizeidienststelle. Ein Lichtbild des Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstenfahndung ist als Anlage beigefügt.

   T. Hahn (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

