Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Gießen: Wohnungsbrand
Gießen (ots)
Gießen: Am Samstag, 20.12.2025, gg. 19:40 Uhr, kam es zu einem Wohnungsbrand in der Straße Kleine Mühlgasse in Gießen. Das Feuer brach auf einem Balkon im 4. OG aus und griff von dort auf die angrenzende Wohnung über, bevor es von der Feuerwehr gelöscht werden konnte. Zuvor waren weitere Hausbewohner durch die Feuerwehr sowie der Stadtpolizei ins Freie geführt worden. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 100.000.- EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.
T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)
