Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: Fußgänger in Großen-Buseck tödlich verletzt

Gießen (ots)

Am Samstag, 27.Dezember 2025 wurde ein 80-Jähriger Fußgänger gegen 08.50 Uhr in Großen-Buseck im Oppenröder Weg vor der Hausnummer 9 von einem Lkw erfasst. Der 80-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen verstarb. Der genaue Unfallhergang ist derzeit unklar. Nach Sachvortrag bei der Staatsanwaltschaft Gießen wurde zu Klärung des Unfallherganges ein Gutachter beauftragt.

Evtl. Unfallzeugen werden gebeten, sich bei der Pst. Gießen Nord unter der Tel.: 0641/7006-3755 zu melden.

   C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

