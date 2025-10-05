PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch in Wohnhaus

Aalen (ots)

Mögglingen: Einbruch in Wohnhaus

In der Zeit von Samstag 17:20 Uhr bis Mitternacht brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Lehrer-Lipp-Straße ein. Die Scheibe der Terrassentüre wurde eingeschlagen und im Haus wurden durch die Einbrecher mehrere Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Den bisherigen Ermittlungen zufolge erlangten sie Schmuck mit geringem Wert. Die Polizei bittet Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren