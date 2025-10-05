Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Rosengarten - Westheim: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 12:00 Uhr wollte eine 73-Jährige mit ihrem PKW Ford von der Landesstraße 1055 bei Westheim auf die B 19 abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 59-Jährigen, die mit ihrem PKW Skoda auf der B 19 in Richtung Westheim unterwegs war. Es kam zur Kollision bei der ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstand.

Gem. Bühlertann: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 09:00 Uhr befuhr ein 50-Jähriger die Landesstraße 1066 von Bühlertann in Richtung Rosenberg mit seinem PKW VW. Kurz nach dem Ortsausgang Bühlertann geriet er mit seinem PKW aus unbekannter Ursache zunächst nach links und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell