PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Gem. Rosengarten - Westheim: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 12:00 Uhr wollte eine 73-Jährige mit ihrem PKW Ford von der Landesstraße 1055 bei Westheim auf die B 19 abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 59-Jährigen, die mit ihrem PKW Skoda auf der B 19 in Richtung Westheim unterwegs war. Es kam zur Kollision bei der ein Sachschaden von etwa 4.000 Euro entstand.

Gem. Bühlertann: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 09:00 Uhr befuhr ein 50-Jähriger die Landesstraße 1066 von Bühlertann in Richtung Rosenberg mit seinem PKW VW. Kurz nach dem Ortsausgang Bühlertann geriet er mit seinem PKW aus unbekannter Ursache zunächst nach links und anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 50-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 05.10.2025 – 00:21

    POL-AA: Pressmeldung Landkreis Schwäbisch Hall: Großbrand in Crailsheim

    Aalen (ots) - Crailsheim: Großbrand mit zwei leicht verletzten Personen Am Samstagabend gegen 17:49 Uhr kam es in der Horaffenstraße zu einem Großbrand. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein historischer Personenwaggon, welcher in einem Gebäude stand, in Brand. Zwei anwesende Personen versuchten den Brand zu löschen, was misslang. Die Flammen griffen auf das ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 12:21

    POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen für den Ostalbkreis

    Aalen (ots) - Jagstzell/BAB 7: PKW alleinbeteiligt auf der Autobahn verunfallt Am Samstagmorgen gegen 05:00 Uhr befuhr ein 34-jähriger BMW-Fahrer die BAB 7 zwischen der Anschlussstelle Fichtenau-Dinkelsbühl und Ellwangen in Richtung Ulm. Auf Höhe des Autobahnkilometer 762 kam er infolge Ablenkung nach links und stieß gegen die Mittelleitplanke. Von dort wurde er ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 12:17

    POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen für den Landkreis Schwäbisch Hall

    Aalen (ots) - Sulzbach Laufen: Kind von PKW erfasst Am Freitagnachmittag gegen 15:30 Uhr befuhr eine 18 -jährige Fahrerin mit ihrem PKW KIA die Eisenbachstraße in Richtung Hauptstraße. Auf Höhe des Rathauses wollte ein fünfjähriges Mädchen von rechts nach links die Straße überqueren und achtete hierbei nicht auf den fließenden Verkehr. Die Fahrerin des KIA ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren