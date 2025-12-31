PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Brand von Mehrfamilienhaus

Gießen (ots)

Marburg: Zu einem Dachgeschossbrand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Mittwoch, 31. Dezember 2025, gegen 16 Uhr, in der Straße "In der Gemoll". Die Feuerwehr brachte 19 Anwohner aus dem Haus, eine Person wurde leicht verletzt und wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation zu weiteren Beobachtung in eine Klinik gebracht. Gegen 19.30 Uhr konnte der Brand erfolgreich gelöscht werden. Das Wohnhaus bleibt bis auf weiteres unbewohnbar. Die Bewohner wurden in einer nahegelegenen Beherbergungsstätte unterbracht. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht abschließend fest, ist jedoch mutmaßlich sechsstelligen Bereich anzusiedeln. Derzeit besteht der Verdacht, dass der Brand im Zusammenhang mit dem Zünden von Feuerwerkskörpern entstanden sein könnte. Hinweise zu Brandentstehung nimmt die Kriminalpolizei unter der 0641/7006-6555 entgegen.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

