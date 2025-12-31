PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 12-Jährige aus Marburg

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 12-Jährige aus Marburg
  • Bild-Infos
  • Download

Gießen (ots)

Marburg: Seit Mittwoch, 31.12.2025, gegen 21 Uhr, wird die 12-jährige Selina Neda aus Marburg vermisst. Selina wirkt älter als 12 Jahre, ist ca. 165 cm groß, hat eine stämmige Figur und schwarze Haare. Bekleidet war sie zuletzt mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Möglicherweise hält sie sich im Bereich Frankfurt auf. Wer hat Selina seit den Abendstunden des 31.12.2025 gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg (Tel: 06421-4060) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

   L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
  • 31.12.2025 – 21:10

    POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Brand von Mehrfamilienhaus

    Gießen (ots) - Marburg: Zu einem Dachgeschossbrand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Mittwoch, 31. Dezember 2025, gegen 16 Uhr, in der Straße "In der Gemoll". Die Feuerwehr brachte 19 Anwohner aus dem Haus, eine Person wurde leicht verletzt und wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasintoxikation zu weiteren Beobachtung in eine Klinik gebracht. Gegen 19.30 Uhr konnte ...

    mehr
  • 30.12.2025 – 18:43

    POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Fußgänger in Kirchhain tödlich verletzt

    Gießen (ots) - Am Dienstag, 30.12.2025 wurde ein 66-jähriger Fußgänger gegen 16:50 Uhr in Kirchhain in der Borngasse von einem Pkw erfasst. Der 66-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen verstarb. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar. Nach Sachvortrag bei der ...

    mehr
  • 28.12.2025 – 14:18

    POL-GI: Die vermisste 12-jährige aus Herborn ist wieder da

    Gießen (ots) - Herborn: Die vermisste 12-Jährige konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, das Foto der ehemals Vermissten aus sämtlichen Ordnern zu entfernen. M. Woche (Polizeiführer vom Dienst) Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren