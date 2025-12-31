Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Marburg-Biedenkopf: Vermisste 12-Jährige aus Marburg

Gießen (ots)

Marburg: Seit Mittwoch, 31.12.2025, gegen 21 Uhr, wird die 12-jährige Selina Neda aus Marburg vermisst. Selina wirkt älter als 12 Jahre, ist ca. 165 cm groß, hat eine stämmige Figur und schwarze Haare. Bekleidet war sie zuletzt mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Möglicherweise hält sie sich im Bereich Frankfurt auf. Wer hat Selina seit den Abendstunden des 31.12.2025 gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Marburg (Tel: 06421-4060) sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

L. Löw, Polizeiführerin vom Dienst

