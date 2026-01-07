Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Wetterau: Vermisste 32-Jährige aus Butzbach wohlbehalten angetroffen
Gießen (ots)
Die seit Sonntag, 04.01.2026 vermisste 32-Jährige aus Butzbach konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus ihren Onlineportalen zu löschen.
C.Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )
