POL-GI: Landkreis Wetterau: Vermisste 32-Jährige aus Butzbach wohlbehalten angetroffen

Gießen (ots)

Die seit Sonntag, 04.01.2026 vermisste 32-Jährige aus Butzbach konnte wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit wieder zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus ihren Onlineportalen zu löschen.

C.Thöndel ( Polizeiführer vom Dienst )

