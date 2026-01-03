PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GI: Gießen: Suchmaßnahmen an der Lahn in der Rodheimer Straße in Gießen.

Gießen (ots)

Gießen: Am Freitag, 02.01.2026, wurde gg. 20:40 Uhr von einem Zeugen mitgeteilt, dass ein etwa 40-jähriger Mann auf der Sachsenhäuser Brücke über das Geländer geklettert und nach unten gesprungen sei. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann in die Lahn gestürzt war, wurden Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und DLRG nach dort alarmiert. Eine Absuche des Uferbereichs sowie der Lahn mit mehreren Booten führte nicht zum Auffinden der Person. Die Suchmaßnahmen wurden gg. 23:00 Uhr abgebrochen. Insgesamt waren rund 70 Einsatzkräfte vor Ort. Die Rodheimer Straße war in diesem Bereich zeitweilig für den Verkehr gesperrt. Zeugen, welche relevante Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeistation Gießen-Nord unter der Rufnummer 0641/7006-3755 in Verbindung zu setzen.

   T. Schauberick (Polizeiführer vom Dienst)

