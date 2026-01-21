LPI-J: Hungriger Einbrecher

Apolda (ots) - Nach einem Streit mit seiner Partnerin, war ein 30-jähriger Apoldaer gestern so wütend, dass er unkontrolliert gegen seine Hauseingangstür trat. Die Glastür ging zu Bruch und der Mann verletzte sich derart, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die hinzugerufene Polizei erstattete eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

