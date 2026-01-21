LPI-J: Mann zertritt Glastür - Wutanfall endet im Krankenhaus

Weimar/ Weimarer Land (ots) - Nohra: Am Dienstagmorgen traf ein 26-Jähriger auf seinen Vorgesetzten im Gewerbegebiet in Nohra. Dabei kam es aus bisher ungeklärten Gründen zu einer verbalen Streitigkeit. In dieser begannen die beiden Personen sich gegenseitig zu beleidigen und zu bedrohen. Die Auseinandersetzung wurde dann körperlich, wobei der 26-Jährige leicht verletzt wurde. Gegen ihn und einen 39-Jährigen wurden jeweils Ermittlungsverfahren eingeleitet. Rückfragen ...

