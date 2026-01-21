LPI-J: Mann zertritt Glastür - Wutanfall endet im Krankenhaus
Apolda (ots)
Nach einem Streit mit seiner Partnerin, war ein 30-jähriger Apoldaer gestern so wütend, dass er unkontrolliert gegen seine Hauseingangstür trat. Die Glastür ging zu Bruch und der Mann verletzte sich derart, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die hinzugerufene Polizei erstattete eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.
