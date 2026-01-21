LPI-J: Haftbefehl vollstreckt
Apolda (ots)
Am gestrigen Dienstag vollstreckte die Polizei einen Haftbefehl gegen einen 59-jährigen Apoldaer. Der Mann konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da er die Geldstrafe in Höhe von 160 Euro nicht aufbringen konnte, muss der 59-Jährige die nächsten 3 Tage in der Justizvollzugsanstalt in Gräfentonna verbringen.
